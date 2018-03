2. juunil 2018 avab Kohilas, Tohisoo mõisaõuel oma väravad juba 18. korda toimuv Kaparock.

Seekordsel festivalil astuvad üles juba varasemalt välja kuulutatud legendaarne Ultima Thule, viimastel aastatel hoogsalt tuntust kogunud Mick Pedaja ning hinnatud Läti rockbänd Laime Pilniga. Lisaks näeb Kohilas tänavustel muusikaauhindade jagamisel hulgaliselt auhindu kogunud ansamblit Miljardid ja tuntud Eesti lauljat Indrek Ventmanni, kes on ühtlasi festivali päevajuht. Räppmuusikat esindab festivalil Metsakutsu, kes kogus tänavusel Eesti Laulul populaarsust looga “Koplifornia”. Eelmainitule lisaks astuvad lavale mitmed teised rohkem ja vähem tuntud Eesti artistid nagu The Queen Of Spades, konkursi Noortebänd 2017 võitja Rainer Ild, ansambel The Boondocks ning kohalikud kollektiivid Lights Out ja Blue Hearts.

Festivali korraldajate sõnul on esinejate nimekirja paika pannes arvestatud muuhulgas vabariigi juubeliaasta tähistamisega. “Festivali peaesineja Ultima Thule on oma tuntuse saavutanud suuresti just laulva revolutsiooni aegadest, mil sündisid mitmed bändi legendaarsed ja tänaseni armastatud lood. Samuti toome tänavusele festivalile Eesti vanemad ja uuemad tegijad, keda on viimaste aastate jooksul tunnustatud mitmete kaalukate auhindadega. Kodumaistele tippudele lisaks astub Kaparocki lavale hinnatud lõunanaabrite kollektiiv Laime Pilniga,” tutvustas festivali korraldaja Martin-Erich Torjus tänavusi esinejaid.

Festival Kaparock on kogupere muusikafestival, mis pakub lisaks heale muusikavalikule ka maitsvaid söögi- ja joogielamusi ning eraldi mänguala festivali noorimatele külastajatele. Kaparock leiab aset Kohila looduskaunis Tohisoo mõisapargis, mis on vaid pooletunnise autosõidu kaugusel Tallinnast. Kaparocki külastajatele on loodud mugav võimalus sõita Tallinnast festivalile ja hiljem tagasi Kaparocki eribussidega. Lisaks pääseb Kohilasse mugavalt nii liinirongide kui -bussidega.

Festivali piletid on müügil Piletilevis, hinnaga 15 eurot. Täpse ülevaate esinejatest leiab festivali kodulehelt www.kaparock.ee ning festivali Facebooki lehelt.