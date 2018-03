Talendisaate "Eesti otsib superstaari" Tallinna eelvoorus jäi silma ürgandekas Jaagup Tuisk (16), kes sai kohtunikelt ka edasipääsu teatrivooru. Muide, Jaagup on laiemale publikule ka varasemalt tuttav - nimelt oli ta XII noorte tantsupeo üks peategelastest.

Jaagup räägib, et otsus saatest osa võtta ei tulnud tema jaoks sugugi kergelt. "Alguses kui esimesi reklaame nägin, siis ei osanud kohe neist suuremat välja teha. Arvasin, et olen liiga noor," sõnab Jaagup. Noormees räägib, et tema ema reageeris saate reklaame nähes aga hoopis vastupidiselt. "Kui mu ema esimest reklaami nägi, jooksis tal tuline jutt kehast läbi, sest ta teadis kohe, et nüüd ma lähen. Vähehaaval hakkas see osalemise mõte mulle üha rohkem meeldima ja viimasel päeval registreerusingi," sõnab Jaagup.

Enne kohtunike ette astumist noormees eriti närvis ei olnud. "Olin eelvoorus arvestanud, et lähen kohale ning seal on aega veel paar tundi häält lahti laulda. Reaalsus oli aga see, et kui sain kätte oma osalejanumbri, siis öeldi, et viie minuti pärast lähed kohtunike ette. Seega polnud aega ei hääle lahti laulmiseks ega pabistamiseks. Võtsin pillid - klaveri ja kitarri - välja ja läksin otse kaamerate ette," muljetab ta. Noormees räägib, et on aastate eest osalenud ka saates "Eesti talent". "Olles korra juba Mihkel Raua ees seisnud ja tema huvitavaid kommentaare enda kohta kuulnud, siis teadsin, et ega need tulemata ei jää ja jäin huviga ootama," lausub ta.

Jaagup sõnab, et tema peamiseks eesmärgiks on jõuda staarisaate finaali. "Ma usun, et seal saan teoks teha oma suure unistuse ja teha midagi sellist, mida varem pole superstaari finaalides tehtud. Aga muidugi finaalis teiseks jäämine on mage..." sõnab noormees.

Rääkides oma lemmikutest saate võitjatest, sõnab ta, et kõik võitjad on olnud väga vinged. "Aga pean tunnistama, et Ott Leplandi ja Jüri Pootsmanni kuulan neist kõige rohkem."