Me ei ela ideaalses maailmas. Isegi siis, kui teie suhe on praegu imeline, kunagi ei saa välistada võimalust, et ta võib sind ühel päeval petta. Seetõttu tuleks osata märgata kallima kahtlaset ja tavapäraset erinevat käitumist, mis võib viidata, et tema voodisse on sinu kõrvale tekkinud ka keegi teine...

Kui truule kaasale tahaks pakkuda suhtest parimat ja kohelda teda kuninglikult, siis sind reetnud kallim seda ilmselgelt ei vääri, kirjutab portaal Relationship Rules.

Kuidas saada jälile, et partner on oma ellu leidnud sinu kõrvale veel kellegi?