Trad.Attack! esineb täna õhtul Hiiumaal, kuid hommikul oldi veel teadmatuses, kuidas ja kas üldse sinna kohale jõutakse. Nüüdseks on teada, et bänd läks Kärdlasse eralennukiga.

Kogu Trad.Attack! meeskond on umbes kümneliikmeline, kuid kõik Kärdlasse siiski ei jõua. "Meil on isegi variant, et lähme kolmekesi," ütles Sandra Vabarna videos.

Kella 12ks oli selge, et päevane praam ei sõida ning suund võeti Tallinna poole. Kärdlasse minnakse eralennukiga ning neljakesi, bändiliikmetega läks kaasa ka helimees.