Putin esines Moskva südames Kremli kõrval asuvas Maneežis. Vene riigipea märkis, et tänane aastakõne on "erilise, pöördelise iseloomuga, nagu ka aeg, milles me elame".

"Just sellisel pöördelisel ajal on Venemaa korduvalt näidanud oma võimet areneda, uueneda, võtta kasutusele uusi maid, ehitada linnu, vallutada kosmost, teha uusi maadeavastusi. See pidev suundumus tulevikku, traditsioonide ja väärtuste kaasamine, tagab meie aastatuhandese ajaloo järjepidevuse," ütles Putin.

Presidendi sõnul on riigi väljakutsete seas lähiaastatel demograafilised probleemid ja tehnoloogilise mahajäämuse oht. "Mahajäämine selles valdkonnas on lubamatu. Meilt oodatakse jõulist vastust ja me anname selle," ütles Putin ja lisas, et mahajäämus võib kanda endas riikliku iseseisvuse kaotamise riski.

"Kui me ei muuda olukorda enda kasuks, sii see [mahajäämus] paratamatult suureneb. See on nagu krooniline haigus, mis väsimatult, samm-sammult nõrgestab ja lagundab organismi seestpoolt," rõhutas Putin.

Tema sõnul on Venemaa valmis tehnoloogiliseks läbimurdeks ja see ei sõltu sellest, kes võidab eelolevatel presidendivalimistel. "Lähiaastad on tehnoloogiliste muutuste seisukohast kõige tähtsamad, kuid see ei ole seotud sellega, kes valimised võidab."

PUTIN: uute relvadega Venemaad tasub kuulata

"Kuni uute relvasüsteemide loomiseni, keegi välisriikidest ja -partneritest ei tahtnud sisuliselt Venemaaga rääkida. Keegi ei kuulanud meid. Kuulake meid nüüd," ütles Putin kui ta esitles oma aastakõne ajal uut raketikomplekse Sarmat ja Kindžal.

"Hoolimata kõigist probleemidest, millega meil on tulnud kokku puutuda majanduses, rahanduses, relvatööstuses ja armees - Venemaa on olnud ja jääb ikkagi suurimaks tuumariigiks," märkis president.

Ta rõhutas, et ükski, ka arenduses olev õhutõrjesüsteem pole Sarmati jaoks "takistuseks".

Vaata raketikatsetust