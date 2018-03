Merevee madala taseme tõttu on see nädal tühistatud praamiväljumisi ja inimesed ei pääse Hiiumaale ega mandrile. Hiiumaa vallavalitsuse tellimusel ja maanteeameti kinnitusel tuleb suursaari teenindava lennuettevõtte Transaviabaltika graafikusse lisaväljumisi.

Laupäeval, 3. märtsil lennatakse Tallinnast Kärdlasse kell 13.00, samuti on Tallinnast Kärdlasse väljumine kell 17.00. Kärdlast Tallinnasse väljuvad lennud 3. märtsil kell 13.45 ja 17.45.

Eile tehti kaks lisalendu: Tallinna lennujaamast väljuti kell 15.00 ja Kärdlast Tallinna suunas kell 15.45.

Lennufirma esindaja Rene Must märkis, et seoses parvlaevaliikluse katkemisega mandri ja Hiiumaa vahel on Hiiumaa vallavalitsus tellinud püsielanike heaks lennugraafikusse lisalennud.

„Lisalennud toimuvad täna ja homme, mil kummalgi päeval väljume Tallinnast kell 15.00 ja Kärdlast mandri suunas kell 15.45. Seega lendame neil päevil kolmel korral Tallinnast Kärdlasse ja vastupidi,“ täpsustas Must.

Ettevõtte kodulehel www.saartelennuliinid.ee on tänahommikuse seisuga avatud lisalendudele piletimüük.

Hiiumaale lendav Jetstream 32 (Transavia)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hankel saarte lennuühenduse pidamiseks tegi kolmest pakkujast parima pakkumise Leedu ettevõte Transaviabaltika. Leping pakkumuse võitnud ettevõttega kestab kuni 31. maini 2019. Nädalas lennatakse 12 korda nii Tallinn – Kuressaare – Tallinn liinil kui ka Tallinn – Kärdla – Tallinn liinil.