Eesti elanikud ei ole kunagi nii palju reisinud kui praegu ja reisi kvaliteedile rõhutakse varasemast rohkem, selle põhjus on nii elujärje paranemises kui ka aastatega kogunenud oskuses leida taskukohane reis.

Lennupiletite hinnad on kogu maailmas odavnenud ja see võimaldab sõidu ette võtta ka neil, kes muidu jätaks minemata. Eestlaste reisiharjumuste muutust näitab muu hulgas see, et varasemast rohkem ostetakse suhteliselt kalleid laevakruiise.

“Kindlasti mängib siin suurt rolli eelmainitud majanduskasv, kuid esmajoones on tõusnud kliendi usaldus reisikonsultandi vastu – oleme eelkõige puhkusereiside spetsialistid ning hea meel on tõdeda, et kliendid usaldavad oma reisikonsultandi arvamust ja soovitusi. Kui hinnavahe on väike, võetakse pigem kõrgem kategooria ja rikkalikum toitlustus,” rääkis Go Traveli toote- ja turundusspetsialist Kädi Pupart, et nende kliendid teavad aina täpsemalt, mida nad soovivad.

