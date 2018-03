Laevafirma TS Laevad teatel on prognooside kohaselt suur tõenäosus, et laevaliiklus Rohuküla-Heltermaa liinil lähimal ajal ei taastu. Probleemid algasid teisipäeval. Vahelduva eduga mõned praamid siiski väljusid. Appi on tellitud lisa lennureise.

TTÜ meresüsteemide instituudi kahe eeloleva päeva avalikustatud prognoos näitab jätkuvalt madalat veetaset Rukki kanalis ja seetõttu on laevaliiklus Rohuküla-Heltermaa liinil peatunud kuni homme lõunani.

Uue otsuse laevaliikluse toimumise kohta teeb TS Laevad reedel, 2. märtsil orienteeruvalt kell 14.00.