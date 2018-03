Peipsi järvel puhub kirdetuul 3-8 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 10-12 kraadi.

Hommikul on külma Külma on 17-23, rannikul kohati 12-16 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega ilm, üksnes rannikualadel on pilvisem ja kohati võib sadada vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 3-8, saartel ja rannikul 6-11, õhtul Liivi lahe piirkonnas puhanguti 14 m/s. Külma on 9-14 kraadi.

Ilmateenistuse prognoosist selgub, et lähipäevadel pakane veel järele ei anna ning öösiti langeb õhutemperatuur kohati alla 20 miinuskraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 13-18, Kirde-Eestis kuni 22 kraadi, rannikul kohati 10 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 7-12 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Külma on 18-25, saartel ja rannikul kohati 13 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Külma on 7-12 kraadi.

Pühapäeva öösel pilvisus tiheneb ning saartelt alates hakkab sadama lund. Puhub kagutuul 3-9 m/s. Külma on 15-20, kohati 23 kraadi, saartel 5-10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9 m/s. Külma on 5-10 kraadi.

