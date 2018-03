Võhma linnavalitsuse endine pearaamatupidaja Tiina Ranne on süüdistatuna linna raha omastamises kohtu all ja on ca 30 000 st eurost tagasi maksnud veidi üle 300.

Süüdistuse kohaselt kandis raamatupidaja raha ebaseaduslike ülekannetega enda ja oma lähedaste pangakontodele ning maksis omastatud rahaga isiklikke arveid. Ajalehe Sakala teatel omastas Võhma linnavalitsuse endine pearaamatupidaja Tiina Rannet süüdistuse järgi 2009.–2016. aastani 30 000 eurot Võhma linnale kuuluvat raha. Tiina Ranne on 2017. aasta lõpupoole Võhmale tagastanud 332,46 eurot, kinnitas Põhja-Sakala Vallavalitsuse teabespetsialist Angela Härm Õhtulehele.

2017 oktoobris ühinesid Suure-Jaani vald, Kõo vald, Kõpu vald ja Võhma linn üheks omavalitsuseks - Põhja-Sakala vallaks. Põhja-Sakala vallale ei ole laekunud ühtegi summat, lisas Härm.