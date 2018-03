Kolmapäeva õhtul toimus Tallinna teletornis trepimaraton, mis oli pühendatud Eesti vabariigi sajandale sünnipäevale.

Teletorni trepimaratoni korraldatakse kolmandat aastat ja sellest võttis tänavu osa sada jooksjat.



Iga osaleja pidi tõusma 170 meetri kõrgusele mööda teletorni treppe kolm või viis korda. Võistlustulemuse sai siiski kirja ka ühe läbimisega, kuid see tagas koha tabeli tagumises osas. Nagu päris maratoniski on ka treppidel joostes tähtis tempo valik, et lõpuni vastu pidada.

Kõiki osalejaid tunnustati erakordse pingutuse eest värvilise EV100 eridisainiga meenemedaliga. Teletorn kinkis võitjatele aastapiletid ja perepääsmed.