Valge Maja kommunikatsioonijuht ja USA president Donald Trumpi üks kauaaegsemaid nõuandjaid Hope Hicks teatas kolmapäeval, et ta loobub ametist. 29-aastane endine modell ühines Trumpi presidendikampaaniaga 2016. aastal, kui tal polnud poliitikas mingeid kogemusi, kirjutab The New York Times. Temast sai üks väheseid nõuandjaid, kes mõistis Trumpi isiksust ja stiili ning suutis presidenti oma meelt muutma panna. Hicks on lahkumist kaalunud mitmed kuud. Ta ütles kolleegidele, et ta on saavutanud kõik võimaliku selles ametis, mis tegi temast Washingtoni ühe mõjuvõimsama inimese.

Päev enne lahkumisest teatamist andis Hicks kaheksa tundi kestnud tunnistuse esindajatekoja luurekomiteele. Hicks tunnistas neile, et on oma ametis pidanud mõnikord rääkima väikeseid hädavalesid, kuid rõhutas, et ta pole kunagi midagi valetanud seoses uurimisega Venemaa sekkumisest 2016. aasta presidendivalimistesse.

Hicksi sõnul on tal presidendi vastu vaid suur tänutunne ning president polnud samuti kiitusega kitsi.