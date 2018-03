USAs Georgia osariigis avas õpetaja õpilaste pihta tule, vahendab Metro. Ükski õpilane kuulide läbi surma ega vigastada ei saanud.

Daltoni keskkooli õpilased jooksid kolmapäeva pärastlõunal hirmunult karjudes koolimajast välja, kuid nende õnneks õpetaja kohutav plaan ebaõnnestus. Tulistaja on nüüd vahi all ja kohalik politseijaoskond kinnitab, et õpilastega on kõik korras. Vaid üks koolipoiss komistas põgenedes ja tegi jalale viga.

Kohalik omavalitsus saatis otsekohe lastele järele kollased koolibussid ning nüüdseks on enamik õpilasi juba vanematega kokku viidud.