Šotlane ostab veepumba, mille juhendis on kirjas, et vee saamiseks piisab juba käepideme paarikordsest liigutamisest. Varsti saab pumba tootnud firma šotlaselt kirja, milles ta kaebab, et vett ei tule ka paarisajakordse pumpamise peale. Firma esindaja sõidab kohale ja üritab samuti pumbata, kuid temagi ei saa tilkagi vett kätte.

"Kui sügav teie kaev on?" küsib ta pärast pikka rassimist.

"Mis kaev?" imestab šotlane. "Kas te arvate, et ma oleksin hakanud teie pumba peale raha kulutama, kui mul oleks kaev olnud?!"