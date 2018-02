sSaadetest "Abielus esimesest silmapilgust" ja "Prooviabielu" kuulsaks saanud Liisa Kuusmaa jagab sotsiaalmeedias imearmsat fotot enda paisuvast kõhukesest. Nimelt on naine lapseootel ja üsna varsti peaks uus kodanik ka ilmavalgust nägema.

Spekulatsioonid Liisa raseduse kohta hakkasid meedias levima möödunud oktoobrikuus, kui Elu24 sai sellekohase vihje. „Vara on veel midagi lähemalt rääkida,“ ütles ta, kuid kinnitas beebiootust. Kui Õhtuleht Liisa poole kommentaari küsimiseks pöördus ja kõne alguses kõigepealt õnne soovis, ei vastanud Liisa selle peale midagi ja katkestas kõne.

Helistasime Liisale uuesti, kuid ta ei vastanud, seejärel saatsime SMS-i, et küsida paar lauset kommentaariks. „Ei oska öelda, kust pr. Jukkum selle info võttis. Mina pole midagi kinnitanud ja ei anna ka kommentaare. Ja kas see info üldse tõene on?“ tuleb Liisalt mõne aja pärast vastus.

Nagu naise sotsiaalmeediasse postitatud fotolt näha, siis info siiski oli tõene ja üsna pea tervitavad mõlemad "Prooviabielu" peategelased, Nii Helen kui Liisa, uut ilmakodanikku!

(Kuvatõmmis/ Facebook)

Liisa kallimaks on Sander Pärtel, kellest naine augustikuus oma blogis aimu andis. Liisa kirjutas, et tema elus on toimumas muutused ja naine ei ela enam seal, kus varem. „Ühesõnaga kolisime tiba suuremasse korterisse ja eemale minu endisest elukohast. Üks põhjus oli see, et kahekesi 1-toalises jääb veidi kitsaks ja teiseks oli minu jaoks põhjus hingerahu saamine,“ kirjutas ta. „Ja nagu mu jutust aru saada, siis jah, mul on tekkinud elukaaslane. Suhtes oleme nüüdseks olnud veidi üle kuu aja, tuttavad natukene kauem. Ja meil läheb hästi - oleme õnnelikud ja loodetavasti seda õnne jagub pikaks ajaks. Mina igatahes tunnen, et olen oma kõrvale leidnud selle õige, kellega ma tahakski ülejäänud elu jagada.“