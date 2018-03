Lennuk, mis 28. veebruaril Tallinna lennujaamas hädamaandumise tegi, kuulub Läti firmale SmartLynx. Üsna vanade lennumasinate ja tagasihoidlike retsensioonidega lennufirmal on väiksemaid intsidente olnud varemgi.

2017. aastal 25aastaseks saanud Läti lennufirmale SmartLynx kuulub hetkel 15 lennukit. SmartLynx Estonia nime all lendavad kuus lennukit. Kolmteist lennukit on Airbus A320-200 mudelid, kaks Airbus A321-200 tüüpi. PlaneSpotters vahendab, et SmartLynxi lennukite keskmine vanus on 17,6 aastat. Võrdluseks: eestimaise Nordica lennukite keskmine vanus on 8,3 aastat.

Smartlynxil on Eestis olnud kaks varasemat intsidenti: 2013. aastal sai A320-200 lennuk Antalyast Tallinnasse Tallinna suunal lennates äikeselöögiga pihta. Maandumine jätkus tavapäraselt. 2014. aastal lendas Airbus A320-200 Bulgaariast Tallinna, kui maandumisel juhtus õnnetus - lennuki saba põrkas maandumisel vastu maandumisrada.