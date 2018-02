Saatesarja „Hästi, Eesti!“ tänane osa on pühendatud kõikidele eestlastele üle kogu maailma. Tallinna stuudiosse jõuab külakostiks CD-plaat "Eesti hümn", mis koondab 15 erinevat hümniversiooni. Helikonserv sisaldab ka rahvuslaulu eriti karmi versiooni, mille on sisse mänginud Los Angeleses pesitsev hevikitarrist Priit Jürjens – sest Eesti hümn on äge lugu ja teadaolevalt ka kõige vanem Eesti hitt.

"Mulle meeldib teie loodus tohutult. Mulle meeldivad tohutult teie vaated. Mulle meeldib see maa. Igal aastal, kui ma Eestis ringi tuuritan, näen ma kohti, kus ma Eestis – uskuge või mitte – varem käinud pole. Ma armastan seda," ütleb Benton ja lisab, et räägib Eestis toimuvast alati meie-vormis.

"Põhiasi, mis mulle meeldib, on rahu. Ma ei tea, miks see inimesi üllatab, aga mulle meeldib külm kliima ja hallid päevad – minu jaoks on see väga ligitõmbav," räägib Luis Izzo. "Siia riiki tulles märkasin, et igal inimesel on oma isiklik ruum. See on ainult tema ruum ja mitte keegi teine ei tohi seda puutuda. Nüüd teen ise samuti ja naudin seda väga."

Priit Jürjensi tervitust kõikidele kodu- ja väliseestlastele vaata videost!