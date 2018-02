Marjory Stoneman Douglase keskkoolis Floridas toimus 14. veebruaril tulistamine, milles hukkus seitseteist inimest. Neliteist õpilast ja kolm õpetajat ei ole enam koolipere seas. Täna läksid õpilased tundidesse tagasi, kes lootuses, et elu läheb normaalset rada pidi edasi, kes leinava südamega.

Lyliah Skinner pakkis teisipäeval kooliasju ja rääkis BBC-le: „Ma lihtsalt natuke kardan, et see võib uuesti juhtuda. Ma tean, et see on nii ebatõenäoline, aga ma arvan, et esimesed üks-kaks nädalat see tunne ära ei lähe.“ Tüdruk pakib asjalikult oma vihikuid ja räägib rahulikult, kuid tema sõnades on kurbus: „Tundub imelik, et Joaquin [hukkunud õpilane - toim.] enam klassis minu ees ei istu.“

Lyliah muretseb, et kuna see koolihoone, milles tulistamine aset leidis, on politsei valve all ja taraga eemaldatud ning ühtki tundi seal ei toimu, saab ülejäänud kooliaasta mööduma liiga kitsastes tingimustes.