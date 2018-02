Eesti on tohutult palju muutunud sellest ajast, kui saime taas iseseisvaks. Eriti Tallinn on väga palju valgem ja puhtam, mis ei saanud kuidagi märkamata jääda just maainimestel.

Vabaks saanud Eestit hakkasid juhtima inimesed, kes tulid poliitikasse teistelt elualadelt, olid noored, hakkajad ja julged. Kõigil oli ühine eesmärk – viia Eesti kui Euroopa ääremaa arenenud riikidega samale tasemele. Tulemused ei lasknud end kaua oodata. Loomulikult nõuab suurt tööd, et kõik saavutatu ka püsima jääks. Selles on väga oluline roll just maal elaval rahval. Rahvaarv kahaneb paraku ja võimalus käia välismaal tähendab sedagi, et tagasitulekut pole alati mõtet loota.

Kuidas taastada elu Eesti äärealadel? Mäletan Mart Helme esinemist Paides, EKRE loomise alguses. Mõte oli järgmine – riik peab looma võimalusi noortele peredele maakodude soetamiseks. See peaks toimuma põhimõttel, et riik ehitab oma kulul noortele maakodu ja annab selle kasutusse tingimusel, et kui peresse sünnib üks laps, siis kustutatakse ehituskuludest 25%, kahe lapse korral 50%, kolme lapse puhul 75% ja neljanda lapse sündides 100%.

Minu meelest oleks see maale kolida tahtjatele väga hea stiimul. Paraku ei ole sel teemal enam midagi kuulda olnud. Riigikogu valimiste eel tuleks sellest taas rääkima ja oma sõnu teoks tegema hakata. Edu selles!