Ajal, kui näeme, et liiklussurmade arv kahanes mullu rekordmadalaks ning suitsuandurite kasutuselevõtt on kahandanud tulesurmade arvu, tuli üllatusena teade, et ainuüksi veebruaris on seitse inimest surnud külmumise tagajärjel. Kui viimased päevad kõrvale jätta, pole meil krõbedat talveilma õieti olnudki. Samas võib ebasoodsate asjaolude korral alajahtumisse surra ka jaanipäevaaegse öökülma tõttu.

Nii võib aasta kokkuvõttes alajahtumise tagajärjel hukkunute arv tõusta võrreldavaks liiklus-, tule- või uppumissurmadega. Päästeamet tahab jõuda selleni, et tules ei hukkuks üle 12 inimese aastas. Krõbedam külm võib kaasa tuua nii ülekütmisest tingitud tulesurmade kui ka külmasurmade kasvu. Kui tulesurmade vähendamisel on riigil kindel siht silme ees, siis kuidas vähendada külmunute arvu ja milline on seejuures riiklik tegevuskava? Eesti ei saa väikeriigina lubada hukkumisi, mida saaks võtta elu paratamatusena. Kui erinevad õnnetussurmad kokku liidame, saame suure arvu.

Hiljuti raputas Eestit tudengi surm – peolt tulnuna ei suutnud ta elukoha välisust avada. Ometi pidime pärast sedagi juhtumit kirjutama, kuidas ööklubi jättis tänavale külma kätte üleriieteta pidulise, kes oli garderoobinumbri kaotanud. Viimasel juhul ei saa rääkida nihkes väärtushinnangutest, vaid eluohtlikust hoolimatusest.

Lihtsaim on sotside kombel öelda, et jooge morssi, kuid traditsioonilist külmarohtu pole suutnud seni välja juurida isegi riigi aktsiisipoliitika. Nii on mõistlik, kui külmade ilmadega on kodutute öömajad avatud mitte ainult öösel, vaid ka päeval – et kodutud ei peaks pakasega väljas hulkudes end alkoholiga soojendama. Kui kiirabil tuleb pealinnas ja selle ümbruses iga päev tegelda kuni kümmekonna alajahtumisohus inimese abistamisega, siis näitab see mitte ainult probleemi olemasolu, vaid selle laia levikut.

Kindlasti tasub kõigile üle korrata, kuidas külmade ilmadega hakkama saada, sest pehmed talved võivad olla meid mitmest varem iseenesestmõistetavast oskusest võõrutanud. Tuleb osata panna piisavalt soojalt riidesse, tunda ära alajahtumise tundemärke ning teada, et alkoholi tarbimine ei sobi pakasega kokku samamoodi nagu joobes autorooli istumine.