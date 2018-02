Eesti Vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtule kutsututest on enim räägitud 12päevasest Johannes Mart Hansost ning eksikombel kutse saanud Hilje Klaarist – kumbki neist polnud külaliste esialgses nimekirjas, kuid olid Eesti Rahva Muuseumis kenasti kohal. Mis kombel saab osaks omamoodi tunnustus kätelda presidendiga prožektorite valgel ja kogu Eesti rahva silme ees?

„Tegemist on riigipea vastuvõtuga, seega on kutsutute nimekiri mõistagi koostatud riigipea osalusel,“ nendib Mailin Aasmäe presidendi kantseleist, et külaliste nimekirja koostamisel on määrav sõna ikkagi presidendil. „Igal aastal valmib uus nimekiri ja alati on neid, kes on varem vastuvõtul käinud, ja neid, kes on sündmusel esmakordselt.“