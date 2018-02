"Lennuk seisab keset lennurada. Tuletõrjeautosid on lennuki ümber mitu, kohal on ka politseiautod. Midagi vist nagu oleks süttinud, tundub tossupilv olema," kirjeldas kohal viibiv Õhtulehe fotograaf.

Hädamaandunud lennuk tegi täna Tallinna ümbruses treeninglendu.

SmartLynx Airlines pressiesindaja Ilva Priedniece sõnul ei oska nad öelda, mis lennukiga täpselt juhtus.

"Teade Tallinnast just jõudis meieni. Praegu me kogume infot ja püüame mõista, mis on juhtunud," ütles Priedniece.

SmartLynx Airlines kinnitas hiljem, et lennul MYX9001 tekkisid maandumise ajal tehnilised probleemid. Lennukis viibis seitsmeliikmeline meeskond: kaks pilooti, neli õppelennu tegijat ja üks inspektor. Keegi neist viga ei saanud.

Lennud suunatakse ümber, Nordica opereeritav Kiiev-Tallinn lend on suunatud maanduma Helsingisse.

Lennujaama kodulehe andmetel on häiritud nii maandumised kui ka väljumised. Uut infot reisijatele lubatakse kell 19.10. Helsingisse suunati ka Viinist ja Vilniusest saabuvad lennud.

SmartLynxi lennuki hädamaandumise tõttu on Tallinna lennujaama lennurada suletud esialgu kella 22ni.

"Täna kell 17.11 tegi Tallinna lennujaamas hädamaandumise SmartLynxi lennuk Airbus A320. Lennuki pardal reisijaid ei viibinud, tegemist oli treeninglennuga. Intsidendi tõttu on Tallinna lennujaama lennurada suletud esialgu kella 22ni, õhusõidukitel ei ole võimalik seni maanduda ega õhku tõusta," ütles lennujaama kommunikatsioonijuht Priit Koff.

Terminalis on sajad reisijad ootamas oma lende ja infot edasise kohta. Kokku puudutab esialgsetel andmetel 13 saabuvat ja 14 väljuvat lendu ehk kokku ligi 30 lendu.

Lennujaama esindaja teatas kella 19.25 ajal: "Tallinna Lennujaam võimaldab lennuvedajatel vajadusepõhiselt õhku tõusta lühendatud lennurajalt, kuid maandumiseks on rada endiselt suletud vähemalt kella 22ni. Tallinnast on väljumas Finnairi lend Helsingisse, Lufthansa lend Frankfurti ja Nordica lend Brüsselisse. Tallinna Lennujaam teeb operatiivset koostööd Ohutusjuurdluskeskuse ning SmartLynxiga, et rada võimalikult kiiresti avada täies ulatuses ning taastada normaalne lennuliiklus."

Hädamaandumine Tallinna lennujaamas (Robin Roots)

Õhtulehe andmetel süttis üks lennuki mootoritest. Lennujaama esindaja seda ei kinnitanud, kuid ei lükanud ka ümber.

Ohutusjuurdluse Keskuse lennuõnnetuste uurimise ekspert Karl-Eerik Unt rõhutas, et praegu on liiga vara veel spekuleerida, mis hädamaandumise põhjustas. Ohutusjuurdluse Keskus tegeleb olukorraga, kuna tegemist kontroll-lennuga ja reisijaid pardal polnud.

Hädamaandumine Tallinna lennujaamas (Robin Roots)

Tallinna lennujaamas viibib sadakond inimest, kellest suurem osa seisab teeninduslettide ees. Reisijatele on istumiseks toodud lisatoole.

Reisijad lennujaamas on rahulikud

Lennujaamas käib vaikne sagimine, inimesed on võrdlemisi rahulikud, keegi ei nuta ega kurvasta ning oodatakse, mis edasi saab.

Lennujaamas viibiv Triin oli teel Luksemburgi läbi Frankfurdi, aga nüüd selgus, et lend jääb ära. See tähendab, et tema neljapäevane puhkus jääb tunduvalt lühemaks, mis teda eriti ei rõõmusta. Lennata saab ta alles homme.

Tööasjus Zürichisse teel olnud Erki pidi koosolekud edasi lükkama, sest tema lend läheb tõenäoliselt alles homme.

Kolmelapseline Stockholmis elav pere, kes oli Eestis viiepäevasel puhkusel, tuli Tallinna lennujaama Stockholmi lennule ja sai alles siis teada, et lend täna ei lähe. Kuna nad eelistaksid ikkagi täna koju saada, andsid nad pagasi ära ja loodavad, et õhtul pärast kella kümmet mõni lend ikkagi Stockholmi läheb. Seda, kas neile midagi tagasi makstakse, nad esialgu ei tea. Perekond plaanib linna sööma minna ja õhtul tagasi lennujaama tulla. Pere pakkis lennujaamas kohvreid ümber ja vahejuhtum on nende jaoks väga ebamugav, sest neil on mitu väikest last.

Hädamaandumine Tallinna lennujaamas (Robin Roots)

SmartLynx Airlines asutati 1992. aastal ning selle peakorter asub Riias.

Smartlynxil on Eestis olnud kaks varasemat intsidenti: 2013. aastal sai SmartLynx Estonia Airbus A320-200 lennuk Antalyast Tallinnasse Tallinna suunal lennates äikeselöögiga pihta. Maandumine jätkus tavapäraselt. 2014. aastal SmartLynx Estonia Airbus A320-200 Bulgaariast Tallinna, 180 inimesega pardal ja kuue meeskonnaliikmega juhtus maandumisel õnnetus, kui lennuki "saba" maandumisel vastu maandumisrada põrkas.