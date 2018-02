Lääne-Euroopas on lumi, miinuskraadid ja paanika. Ja nii mõnigi eestlane hõõrub käsi. Mitte külmast, vaid pisukesest kahjurõõmust – meie siin Eestis peame talviti põlvekõrguse lume ja paarikümne külmakraadiga rinda pistma ja teil seal on juba vähese lume korral vesi ahjus.

Inglismaal hoiatati elanikke juba eelmise nädala lõpus, et tulemas on lumi ja kohutav külm – miinus kuus kraadi. Nii kirjutatigi – kohutav külm. Karastunud eestlane läheb sellise ilmaga suusamaratonile ja või metsa telkima ega suuda mõista, kuidas selline malbe talveilm võib kelleski paanikat tekitada.

Inglismaal aga ei sõida paljud rongid, liikluses on kaos ja inimestele pannakse südamele hoolitseda lähedaste eakate eest, et nad ära ei külmuks. Eestlane kergitab üleolevalt kulmu – meie maal elavad memmed ja taadid tassivad isegi suure pakasega kuurist puid tuppa ja lükkavad õues lund.

Kergitasin minagi kulmu, kuni sain kohapeal elades teada, et Inglismaal on eakaid, kes ei lülita sisse radiaatoreid, kuna ei suuda maksta kalleid küttearveid ja külmetavad kodus juba siis, kui väljas on vaid mõni külmakraad. Minu üleolekutunne kahanes kirsikivisuuruseks.