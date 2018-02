Inimesed, palun säästke linde ja ärge neid selliste külmadega häirige millegagi, ka mitte pildistamisega. Iga mõttetu liigutus võib saada öösel tema jaoks saatuslikuks! Lindude toidulauad, mis olete ülesse pannud, pange aga kogu aeg sööki ja kõike head paremat täis, ja seda juba õhtul, et hommikul vara oleks kohe midagi võtta! Pange toitu ka maapinnale, puu alla, puhastage paksust lumest platsike! Kõik linnud ei saa linnumajast toitu kätte! Maha võite panna pooleks lõigatud õunu, banaanitükke, marju, päevalilleseemneid, mitmeviljahelbeid, rasva, pekitüki....Lindudel on seda lisatoitu praegu väga väga vaja! Aidake vastu pidada!

Kakud on linna kolinud sest põldhiired on otsas ja ka nemad on söödamajadele väga lähedal, ei ole ime kui mõni on peki küljes kinni et seda nosida. Ei imesta!