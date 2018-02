Arstist abikaasa kaotanud 43-aastane naine ei pea häbiväärseks, et naudib pärast leseks jäämist armastust ja seksi meestega, kellel on kodus vagurad abikaasad ootamas.

Inglismaal elav 43-aastane Louise Van Der Velde selgitab, et elab igal päev mõttega, et see võib olla tema viimane päev siin maailmas, kirjutab portaal Metro.com.

Tema ajagraafik on väga tihe, sest käsil on korraga mitu afääri. Üks kõige kiirem aeg olevatki just periood pärast valentinipäeva, sest inimesed taipavad, et nad on sisuliselt surnud suhtes. Nii asutakse otsima lõbu ja elu afääri näol.