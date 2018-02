Mulle meeldib presidendi vastuvõtul tekkiv õhkkond. See on pidulik, jah, aga samas pole võlts. Inimesed on üldiselt väga heas tujus, pannud ennast korralikult riidesse ja suhtlevad vabalt teiste külalistega. Mäletan, et Pärnus tabasin peaminister Andrus Ansipi Hendrik Sal-Sallerile tunnistamast, et ta kuulas just autos Smilersit. Korra Estonias kohtasin aga Eri Klasi, kes selgitas Ivo Linnale ülima innuga, kuidas nad kunagi koos muusikat tegid.

Mulle meeldib presidendi vastuvõtu laiahaardelisus. Riigipea kõne on kõva poliitiline sõnavõtt, mida tasub hoolega kuulata ja pärast analüüsida. Kontsert on tihe kultuuripurakas, mis peab kohale jõudma lihtsatele televaatajatele ja samas kultuurigurmaanilegi korda minema. Ülejäänud päev paneb su aga mõtlema, miks meil on üldse selline riik ja mis on temas head. Presidendi külalised esindavad teleekraanil ja sedakaudu peolauaski aasta jooksul juhtunut – spordist ettevõtete edulugudeni ja kaugete külade sädeinimestest teadusvaldkonna superstaarideni. Kõige selle kõrval saab muidugi omavahel arutada, kes kellega käib ja mida keegi on selga pannud.

Mulle meeldib presidendi vastuvõtu aeglus. Kõigi külaliste tervitamine võtab aega kolm-neli tundi, kusjuures terve see aeg tehakse sisuliselt sama liigutust. Paradoksaalselt on see aga kõige põnevam asi, mida telekast vaadata saab. Muide, on olemas selline mõiste nagu slow television, mis tähendabki mingi pika protsessi ettemängimist: näiteks Norra riigitelevisioonis kanti üle rongisõitu Oslost Bergenisse. See on tohutu trend ja selgub, et Eesti on selles juba mitukümmend aastat kaasa teinud.

Aeg-ajalt tekib arutelu, kas kätlemist on ikka vaja nii pikalt näidata. Olen sajaprotsendiliselt veendunud, et on. Asi on selles, et iga külalise kohtumine presidendiga on tema perele ja sõpradele, vahel ka laiemale kogukonnale õhtu tipphetk. Kogu asja mõte ongi ju selles, et president on kutsunud kokku erilist esiletõstmist vajavad inimesed, nii et igaüks neist on kindlasti oma hetke väärt.

Sel aastal sai aga kutse proua, kelle nimi juhtus olema sarnane selle tegelikult saama pidanud inimese omaga. Mul pole selle kohta mingit infot, aga arvan, et see on väga tore, et ta sai Tartus käia. Mida teie teeksite, kui teile öeldaks, et president on kutsunud teid elutöö eest vastuvõtule? Läheksite ju ikka. Ja küllap see teine daam saab järgmisel aastal samuti tiiru ära teha.

Mulle meeldib tähelepanu, mille pälvivad presidendi vastuvõtu kleidid. Jah, täpselt nii ütlesingi. See on aasta suurim kodumaise disaini – moe, ehete, soengute jne – väljanäitus, mille käigus osalejad investeerivad Eesti inimeste töösse korraliku portsu raha. Mul on hea meel, et väljaanded hiljem kiidavad ja näitavad kõige paremini välja kukkunud kostüüme.

Samas, kui see pole teie tassike teed, pole selleski midagi hullu. Võin puhtsüdamlikult üles tunnistada, et käisin kolm aastat peol sama musta ülikonnaga ja keegi ei pannud tähele. Daamidel on see ehk veidi keerulisem, aga mulle tundub, et suurem moepolitseindus on siiski ära lõpetatud, mis on tore, sest tegelikult peaks iga Eesti inimene julgema vastuvõtule minna.

Kas saab paremini?

Mulle meeldib see, et presidendi vastuvõtt reisib. Jah, Tallinna inimesed küll kurdavad aeg-ajalt selle üle ja väiksemates kontserdimajades on ka vähem ruumi. Samas on see nende kohtade, kus vastuvõtt korraldatakse, silmis suursündmus, kuhu kohalikud suurkujudki tulevad. Näiteks Tartus astusid ühe korra läbi isegi professorid Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm, mis oli üks armsamaid asju, mida ma olen näinud.

Üks põhjus, miks mulle presidendi vastuvõtt meeldib, on ka see, et ma armastan telet (nagu ütleb Tõnis Niinemetsa tegelane kinoteatri esimese aastavahetuse-show lõpus). Vastab tõele, et see on ETV-le suursündmus. Ülekannet tehes – olen seda ise näinud – hüppavad kõik tegijad pükstest välja, et see võimalikult suurejooneliselt kõikidesse kodudesse jõuaks.

See ei õnnestu sugugi mitte iga korda tehniliste viperusteta, sest otseülekande võtteplats tuleb nullist üles ehitada. Kusjuures asjad, mis enne saate algust töötavad, kipuvad tuhandete külaliste ja otse-eetri saabudes ennast välja lülitama. Aga ehk ei pane te kõike seda oma peolaua taga nii täpselt tähele.

Kõike eespoolöeldut arvesse võttes lisan ühe mõtte ka tänavuse vastuvõtu kohta. Ootusele, et riigi sajas sünnipäev saaks olla suurusjärgu võrra suurejoonelisem kui tavaliselt, pole lihtsalt võimalik vastata.

Koht ja külalistevalik olid läbi aegade suurimad ja kultuurikava, ütleksin, ajalooliselt ambitsioonikas. Aga kuna igal aastal püütakse, et kõik õnnestuks sajaprotsendiliselt, siis ei saa seda lihtsalt mitu korda paremini teha. Kas ja kui palju tänavune vastuvõtt varasematest parem oli, on muidugi juba iga televaataja võõrandamatu õigus arvata.