2018. aasta tähtsaim pruutkleit on teada - seda kannab prints Harry pruut Meghan Markle oma kevadpulmas.

Ent kelle loomingu valis USA näitlejanna selleks tähtsaks päevaks oma ihu kaunistama?

Detsembris sahistati, et see võib olla Iisraeli disainer Inbal Dror, kes on tuntud just nimelt oma pruutkleitide poolest. Inbal Dror paistis kinnitavat kuuldusi, et Briti õukonnast on tema poole pöördutud ning visandeid palutud.

Kuid Vanity Fairi teatel käib kihlveokontorites kibe panustamine hoopis teiste nimede peale. Üks soosikuid on prints Williami abikaasa Kate Middletoni lemmikdisainereid Erdem, kuid kõvad šansid paistavad olevat ka Ralph & Russol, kelle kleiti kandis Meghan ametlikel kihlusportreedel.

Viimase nädala jooksul on aga panustatud kõvasti hoopis Alexander McQueenile. Just selle moemaja kleiti kandis altari ette astudes Kate Middleton ning seetõttu usuvad paljud britid, et Meghan laulatatakse just McQueeni rüüs.