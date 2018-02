Motomehed pole üldsegi mingi kamp südametuid jõmme, kes igal võimalusel, punn põhjas, läbi Eesti paarutavad. Talvel on ju tänavad jääs ja tsiklid garaažis ning energiaülejääki saab hoopis mujale kanaliseerida.

Nii võtsid kohaliku Harley Davidsoni klubi president Kaspar Kaugija ning asepresident Vjatšeslav Tšalauzov ühel päeval nõuks koos saatejuht Jüri Aarmaga kodutu koera jalutama viia – endal nahkvestid seljas nagu ikka.

“Meie sõnum oleks: “Teeme kõik endast oleneva, et koerad ei satuks siia,” ütles Kaugija, kes ei välistanud, et kodutute koerte jalutamine muutubki edaspidi Harley-fännide hobiks. “Ma loodan, et see aitab kaasa ja kutsub teisi ka pöörama rohkem tähelepanu nendele, kes meie abi vajavad.”

Vaata videot!