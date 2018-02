Süüdistuse järgi alandas ja hirmutas Erkki Pärn oma endist kallimat pikemat aega, ähvardas naise ja tema lähedased ära tappa ning avaldas internetis nilbe sisuga kuulutuse. Kõige tipuks pani mehe sõber tema näpunäidete järgi põlema kaks naise kasutuses olnud sõiduautot. Kokku langes tuleroaks aga üheksa autot.

Kolmapäeval kohtu ette astunud 29-aastane Pärn jättis igati viisaka mulje ja suhtles kohtunikuga aupaklikult. Raske uskuda, et see mees on võimeline tegudeks, mida talle ette heidetakse.

Süüdistuse järgi algasid Pärna pahateod juba paar aastat tagasi. Juhtumiga tegelenud prokurör Katrin Pärtlase sõnul oli hilisem kannatanu mõnda aega Pärna kallim. Nad läksid lahku üsna sõbralikult, kuid hiljem olukord muutus. „Ilmselt ei suutnud ta suhtest lahti öelda ja tahtis naist tagasi,“ nentis prokurör.

Pärn tegi naisele ridamisi ähvarduskõnesid, kus lubas naise või tema lähedased ära tappa ning nende vara hävitada. Mullu suvel aga riputas Pärn Iha.ee portaali kuulutuse, mille järgi naine tegelevat seksi müümisega.