Filmikunstnik Halja Klaar, kelle asemel presidendikantselei EV100 vastuvõtule hoopis vale inimese kutsus, ütleb, et tema meelest jättis teatri NO99 vabariigi aastapäeva kontsert soovida. Oma elu jooksul mitmete filmide loomises osalenud Klaari sõnul oleks pidupäeval pidanud kontserdis rohkem helgust olema.

"Igatahes mulle eriti ei meeldinud, ma võin öelda, sest ma olen ikka filmitegija ja ma olen nii palju näinud, kuidas monteeritakse filme kokku ja jättis jah, soovida, kahjuks," kommenteerib naine.

"Mina kujutasin ette, et see on muusikaline tagasivaade Eesti teele, kuidas Eesti on jõudnud 100 aastani. Ma oleks kasutanud väga vana muusikat, ma oleks kasutanud neid vanu meistreid, kes kunagi Peterburis õppisid. Oleksin valinud helge muusika ja siis näidanud ilusat Eesti maastikku ja Eesti merd, seda rasket sõjaaega. Võib-olla oleks näidanud, kuidas meri mühiseb, kivide vahel vesi voolab ja helidega seda edasi andnud. Ernesaksa „Tormide randa“ oleks võib-olla kasutanud," räägib ta sellest, kuidas tema EV100 jaoks filmi oleks teinud.

Klaari sõnul oleks pidanud aastapäeval rääkima kannatustest ja tragöödiast taktitundeliselt, et mitte pidupäeval ikkagi halb näidata. „Minu meelest see jäi puudu," sõnab ta.