Endine esileedi Evelin Ilves, kes aasta aega Naistelehes oma kolumni kirjutanud, teatas tänases kirjutises, et see jääb viimaseks. Toome teieni viis varasemat kolumni, kus Evelin on oma eraelu kohta paljastanud nii mõnegi detaili.

Evelini Võrumaa vanaema andis lapsena naisele raviks eetrit, kuid Evelin proovis hoopis teistsugust asja. „Mina alustasin lahingut Hiina traditsioonilisest meditsiinist pärit immuunsust toetava seenepreparaadiga Cordyceps. Lapse ja abikaasa peal olin seda palju kordi kasutanud, muu hulgas oma silmaga näinud, kuidas miski pahalane presidendi keset riigivisiiti maha murdis, aga kontsentreeritud Cordycepsiga „kokteil“ ta paari tunniga jalule tõstis ning õhtusöögi kõne ajal ei aimanud keegi, et kogu see sündmus oli mõni hetk tagasi sügava küsimärgi all.“

- "Kas suudlus on tõesti kuritegu?"

Pole vist eestlast, kes poleks kuulnud viimaste aastate kahest suurest suudlusskandaalist - endine esileedi (sel hetkel veel ametis oleva presidendiga abielus) suudles Komeedi katusel võõrast meest ning endine peaminister Taavi Rõivas ahistas Malaisias üht naist.

Mullu oktoobris võttis Evelin Rõivase teemal sõna ka oma kolumnis. ""Kas suudlus on meil tõesti väär- või isegi kuritegu?" võiksin nüüd, aastaid hiljem, iseendaga juhtunut meenutades küsida. Ahistamine on seda kindlasti," kirjutas ta. "Võõra suudluse kannatab ehk iga paar välja. Väljakannatamatuks muudab selle libastumise aga meediakajastus. Metsik verejanu, mis sunnib üha uusi ja uusi detaile otsima ning leitut lõpmatuseni kordama."

- Saatuslik volber

Eelmise aasta aprillis kirjutas Evelin volbri teemadel ning meenutas ühtlasi ka, kuidas ta tutvus president Toomas Hendrik Ilvesega. Evelin vaidles 21 aastat tagasi volbriõhtul oma toonase abikaasaga, kas sõita selleks puhuks Tartusse või mitte. "Mina otsustasin pärast sõnelust uhkelt pea kuklasse ja muhvid puhvi lüüa ning üksinda Taaralinna sõita. Ostsin hõbedase kleidi, tankisin oma pisikese Audi pilgeni ja ... Ei aimanudki, et ei tule kunagi samasugusena tagasi."

- Toomas Hendrik Ilvese vähidiagnoos

Novembris rääkis Evelin, kui väga šokeeris teda lugu Agu Uudelepast, kes ei saanud haigekassalt raske kopsuvähi raviks raha. "Mulle meenub äkki, kuidas mu tollane abikaasa kord keset tähtsat nõupidamist Kadriorgu saabunud tohtri palvel välja kutsuti ja teda sarnasest diagnoosist teavitati," meenutas Evelin jubedat hetke. "Kuigi too tohter tahtis ainult head – igaks juhuks hoiatada, sest vaja oli veel põhjalikke uuringuid –, varises hetkeks meie mõlema maailm kokku. Ühel silme ees aeglane surm lämbumise teel ja teisel pisarais laps trikolooriga kaetud kirstu ees..." Õnneks läks siis teisiti ja tuttav ameeriklasest arst seletas, et pärast rasket jõutreeningut tehtud kopsupilt võibki ajutiselt kokku kukkunud alveeoolide ala tõttu anda vähiga sarnase varju.

- Enneaegselt sündinud laps

Evelin Ilves on ka Tallinna lastehaigla toetusfondi patroon. Fondi eesmärgiks on parima võimaliku meditsiinilise abi toomine Tallinna lastehaiglasse. Jaanuaris kirjutas Evelin, et on ka isiklikus plaanis lastehaiglaga kokku puutunud, sest tema tütar sündis kuus nädalat varem ning naine sattus lapsega intensiivraviosakonda. "Seestpoolt tundus kõik ikka väga teistmoodi! Värske ema ahastus – miks mina? – tegi algul jõuetuks ja saamatuks. Korraga olin unustanud viimsegi detaili, mida kolme aasta jooksul Tartus lastereanimatsioonis õena töötades omandanud olin. Oma tillukese beebi peal, kelle peakene mahtus issi peopessa ja kes ei ulatunud isegi ta küünarnukini, pidin kõik nullist uuesti ära õppima," kirjutas ta.