Muidugi on ka sisseränne, ent see ei tasakaalusta väljarändest tingitud tööjõukaotust mingil moel, nentis Lăzărescu, meenutades: 2017. aasta lõpu seisuga oli Rumeenias kirjas 117 000 välismaalast, neist 3900 rahvusvahelise kaitse saajat, varjupaigataotlejat jne.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni andmetel on pärast Rumeenia astumist ELi (2007. a) lahkunud riigist 3,4 miljonit kodanikku. Väljarändedünaamikalt on Rumeenia maailmas aga teisel kohal – kohe pärast sõja käes kannatavat Süüriat, tõdes Bukarestis rahvusvahelisel konverentsil Rumeenia sisserändajate kohanemist uuriva organisatsiooni CDCDI teadur Luciana Lăzărescu.

Euroopa Liitu astumisest möödunud aja jooksul on Rumeeniast välja rännanud vähemalt 17% kodanikkonnast. Seetõttu on ELi liikmesriikidest Rumeenia rahvastikukaotused viimase kümne aasta suurimad, teatas Ungari riiklik uudisteagentuur MTI.

ELi liikmesriikidest on Rumeenias väljastpoolt ELi pärit elanike osa üks väiksemaid – 0,3% elanikkonnast. Väiksem on see näitaja vaid Sloveenias ja Slovakkias. Rumeeniasse saabuvatest sisserändajatest vaevalt 9% saabub töölepingu alusel. Kõige rohkem taotletakse elamisluba perekonna taasühinemiseks (43% juhtudest) või ülikooliõpinguteks (23%).