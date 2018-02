Venemaal Krasnojarski gümnaasiumis nr 8 kirjutas õpilane tualeti uksele ja president Vladimir Putini portreele „Navalnõi 20!8“. See viis selleni, et üleannetu koolipoiss pidi kaks tundi kooli majandusjuhataja ja veel kahe täiskasvanu solvanguid ja ähvardusi kuulama, vahendab MBH Media.

Loo avalikustas sotsiaalvõrgustikus VKontakte sama kooli õpilane Stepan Popov, kes lisas oma sõnade kinnituseks kümme minutit kestva audiosalvestuse, mille jooksul ähvardatakse Putini portree sodijat vähemalt seitse korda tappa. Ähvardusi saadavad poliitilisel pinnal tehtud solvangud. Salvestuse keskel on kuulda, et poiss nutab, kuid teda ei jäeta ikkagi rahule.

Gümnaasiumi direktor Natalja Ustjugova ütles, et võtab juhtunus majandusjuhatajalt, kes muide on naine, seletuskirja. Direktori kinnitusel on viimane juba kohtunud poisi vanematega ja neilt vabandust palunud. „Igal juhul rikkus ta pedagoogilist eetikat. Loodame, et meil ei juhtu enam midagi niisugust,“ lisas koolijuht.

Telekompanii TVK reporter kohtus ka poisi emaga, kes ütles, et majandusjuhataja oli tema koolipõlves väga hea geograafiaõpetaja, kes ei kurjustanud kunagi kellegagi. „Poeg on tegelikult süüdi, sest kooli vara ei tohi rikkuda. Majandusjuhataja oli loomulikult liiga järsk ja hirmutas last,“ arutles ema.