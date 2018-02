Selgeltnägijad jäävad uue peaministri ennustamisel tagasihoidlikeks ega kipu ühtki nime välja ütlema. Üks on aga selge - naispeaministrit naispresidendi kõrvale oodata ei maksa. Ennustaja Edgar ja selgeltnägija Hannes on üpris ebalevad küsimuses, kas praegune valitsus püsib järgmise aasta märtsis toimuvate parlamendivalimisteni. Edgar ütleb otse, et tema ei tea, Hannes arvab pärast mõningast kõhklemist, et vist ikka veab praegune valitsus veel aasta välja. Ka uue peaministri nime ei taha kumbki veel nimetada. Selgeltnägija Hannes arvab, et naispeaministrit Eesti sel korral veel ei saa ning kuna kokku leppida ei suudeta, tuleb mängu üllatuskandidaat. "Läheb nagu presidendivalimistega, kus valiti ja valiti ja järsku tuli täiesti võõras kandidaat. Me teame seda inimest, kes uueks peaministriks saab, aga temast enne valimisi ei räägita," sõnab Hannes.

Nii Edgar kui Hannes on veendunud, et tegelikult pole vahet, kas peaminister on mees või naine, ametikohustustega saavad edukalt hakkama mõlemad. Hannes arvab siiski, et kui samal ajal on võimul naispresident ja -peaminister, tekib nende vahel väike võimuvõitlus, et omavaheline hierarhia paika panna.

_________________________ Tuleva aasta märtsis on järgmised riigikogu valimised, kus selgub uue valitsuse koosseis ning määratakse ka ministritoolid. Et Kaja Kallas on huvitatud Reformierakonna nimekirjas peaministriks pürgima, on naine vihjamisi ka ise öelnud. Eesti Ekspress sahistab aga, et sotside esinumber võib olla praegune tervishoiuametnik Maris Jesse. Keskerakonnas jätkab tõenäoliselt peaministrikoha püüdmist Jüri Ratas. Vabaerakondlaste esinumber selgub siis, kui valitud on erakonnale uus esimees. Pole välistatud, et selleks valitakse tagasi Artur Talvik.