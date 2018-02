Slovakkia peaminister Robert Fico demonstreeris ajakirjanikele miljonit eurot, mis valitsus lubas maksta uuriva ajakirjaniku Jan Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnirova mõrvari tabamiseni viiva info eest. Samal ajal teatas kohalik meedia, et Kuciak valmistus tõestama Slovakkia valitsuse seost Itaalia maffiaga.

Jan Kuciaki ja Martina Kušnirova surnukehad leiti pühapäeva hilisõhtul Kuciaki kodumajast Velka Mačas, mis asub pealinnast Bratislavast 60 kilomeetrit pool. Meest oli tulistatud rindu ja naist pähe. Mõrvar oli jätnud surnukehade kõrvale padruneid, mis tähendab allmaailma keeles hoiatust.

Kuciak töötas alates 2015. aastast Šveitsi–Saksa meediakontsernile Ringier Axel Springer Media AG kuuluvas portaalis aktuality.sk uuriva ajakirjanikuna. Slovakkia politseiülem Tibor Gašpar ütles, et mõrvamotiiv võib peituda tema tööalases tegevuses. Nimelt olid Kuciaki tähelepanu all peamiselt prominentsed ettevõtjad, kel on ärisidemed nii valitsevate sotsiaaldemokraatide (Smer) kui ka organiseeritud kuritegevusega.

Smeri juht ja peaminister Robert Fico demonstreeris teisipäeval siseminister Robert Kalinaki ja politseijuht Tibor Gašpariga miljonit eurot, mis valitsus lubas maksta ajakirjaniku ja tema kihlatu mõrvarini viiva info eest. Peaminister rõhutas, et uurijad töötavad rekordtempos ning hoiatas tegemast ennatlikke järeldusi.