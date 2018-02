Sony World Photography Awards on maailma kõige mitmekesisem fotokonkurss, kuhu esitati 320 000 tööd. Avatud fotode kategoorias valiti 50 parima sekka ka eestlane Hendrik Mändla.

„Ma ei osanud sellist teadet oodata,” on Hendrik positiivselt üllatunud, et pääses 50 parima hulka.

Noormehe jaoks on au olla maailma suurimal fotokonkursil äramainitute seas „Tänapäeval on fotograafia väga populaarne ja teiste seast silma paista on raske, seega on selline tunnustus väga oluline ja aitab fotograafide töödel rohkemate inimesteni jõuda,” ütleb ta.

Hendrik on samal konkursil osalenud ka varem, esimest korda 2015. aastal, mil ta kuulis sellest ajakirjanduses ning otsustas proovida. Eelmisel aastal sai ta Eesti rahvuslikus kategoorias juba 3. koha. „Teistel rahvusvahelistel konkurssidel ma osalenud ei ole,” ütleb noormees, kuid tõenäoliselt tulevikus seda siiski teeb.

Eelmisel aastal oli Hendriku foto esmakordselt ka välismaal eksponeeritud, kui seda sai digitaalsel kujul näha Londonis toimunud näitusel „Sony World Photography Awards 2017 Exhibition”.