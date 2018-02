Eestis tuuritav Trad.Attack! avaldas, et plaanib kevadeks väikest puhkust, et siis sügisel uue hooga edasi minna, vahendab Menu.

Sandra ja Jalmar Vabarna ning Tõnu Tubli käisid külas "Terevisioonis", kus nad rääkisid, et sügisel on neil plaanis minna Jaapanisse ning vaikselt piilub ka Austraalia. "Aga kevadel me puhkame natukene ja aprillis-mais on küll veel välisreise ja juuni alguses tuleb eraldi projekt välja koostöös Eesti kontserdi, Peeter Jalaka ja lavaka näitlejatega Tartus," rääkis Sandra "Terevisioonis".

Praegu käib bändil aga Eesti tuur, mille raames esinetakse igas maakonnas. Praeguseks on antud kuus kontserti. "Need on parimad 15 päeva meie selles aastas juba praegu," kiitis Jalmar.