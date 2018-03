Katrin ja ta mees Kalev lahutasid abielu kuus aastat tagasi. Armastus sai otsa, koliti lahku. Kuus aastat suheldi edasi, kuni Kalev otsustas, et aitab. Ta hakkas varasemast rohkem suhtlema perekonnatuttava Liisaga. Peatselt sai Katrin sellest teada ja vallandus põrgu, millest ei jäänud puutumata ka Liisa alaealine tütar. Katrin otsustas, et just nimelt abielus Liisa ja tema alaealine tütar Siiri on süüdi purunenud suhtes Kaleviga. Ta hakkas mõlemat naist internetilehel tagaselja reklaamima. Armukadedusest hullunud Katrin postitas täiskasvanutele mõeldud portaali ligi paarkümmend kuulutust Liisa ja osaliselt ka Siiri kohta, kes oli toona vaid 17aastane.

Pärnakas Katrin* ei valinud vahendeid, et muuta eksmehe ja ta sõprade elu maapealseks põrguks. Südamevalus naine ähvardas isegi alaealist Siirit, et kui tüdruku ema ei jäta maha Katrini eksmeest, siis tapab Katrin tüdruku ära.

„Sellest ajast, kui meie suhtlemine Katriniga lõppes ja ta sai teada, et suhtlen Liisaga, on ta meie elu põrguks teinud. Katrin on käinud minu ukse taha prahti viskamas, ta nimetab Liisat ja tema alaealist last Siirit prügiks,“ ütles eksnaise raevu kaela saanud Kalev uurijale. Katrin topib Kalevi postkasti alatihti ka kirju, kus sõimab eksmeest ja Liisat prügiks. Kirjade sisu on tihtipeale segane, täidetud kritselduste ja sümboolikaga.

Katrin on Siirit bussis hooraks sõimanud. Armukade naine on käskinud teismelisel edastada emale sõnumi, et kui Siiri ema ei jäta maha Katrini eksmeest, tapab Katrin tüdruku kahjuks ära.

VIHA: Südamevalus naine tegi kõik, et eksmees kannatama panna. Fotolavastus. (Stanislav Moshkov)

Alustati kriminaalmenetlus ja Katrin tunnistas end kõiges süüdi. „Mul on nende tegude tegemiseks oma põhjused,“ selgitas ta.

Katrin rääkis uurijale kõik südamelt ära. Ta usub, et Kalevi ja Liisa vahel on afäär. „See oli solvav, sest minu jaoks ei olnud meie suhe lõppenud ja me ei olnud ka suhte lõpetamisest rääkinud. Siiri oli 2014. aastal vahekorras minu elukaaslase Kaleviga,“ süüdistab ta teismelist tüdrukut.

Katrin on veendunud, et tol ajal 14aastane Siiri magas tema eksabikaasaga. „Nüüd, kui aastaid hiljem tuli välja, et Kalevil oli Liisaga suhe, siis see tõmbas mul piltlikult öeldes vaiba alt ära. Enne seda minul Liisa vastu midagi ei olnud, kuigi tundsin ja teadsin teda juba aastaid,“ selgitas Katrin. „Mina olin Kalevi võtnud endale nii tugevalt südamesse ja kõik, mis olime koos teinud, on nüüd justkui väärtusetu tema jaoks ja see kõik on viinud mind sellisesse tervislikku seisundissse, kus ma ei tee adekvaatseid otsuseid.“

Kohus määras Katrinile karistuseks viis kuud tingimisi vangistust.