Indiast tuli hiljuti šokeeriv uudis, et oma koju salakaamera paigaldanud vanemad avastasid videosalvestiselt, et nende võsukese järel vaatama palutud lapsehoidja kasutab lapse peal vägivalda. Osühingu Valvekaamera juht Arvo Tepper arvab, et selleks otstarbeks on tema ettevõttelt kindlasti kaameraid küsitud, kuid eesmärki pole ehk välja öeldud. "Pigem ütleme niimoodi, et selliseid asju ei juleta väga küsida. Tõenäoliselt tellitakse need pigem kuskilt ise ära ja sätitakse ise üles," arvab Tepper. Ta kirjeldab, et väiksed kaamerad paigaldatatkse varjatud kujul ruumidesse, näiteks suitsuanduri sisse - salakaamera paigaldamine kaisukaru sisse on pigem filmidest tulnud klišee.

Valvekaamerate paigaldajate sõnul soetavad eestlased kaameraid nii selleks, et valvata loomi kui ka selleks, et hoida silm peal mõnel väärtuslikul esemel. Pea igapäevaselt tuleb aga sooviavaldusi paigaldada kaamera nõnda, et näeks naabri tegevust.

Tepperi sõnul soovivad inimesed kaamerate abil tavaliselt kaitsta oma vara ja lähedasi. "On väga palju põnevaid asju, mida on soovitud valvata," lisab ta ja annab mõista, et teda kummastavad pöördumised, kui lisasilmaga soovitakse valvata asju, mis kaamera ja selle paigaldamise väärtusest kõvasti odavamad. "Palju pannakse kaameraid trepikodadesse, et jalgratast valvata. Jalgratas on teinekord sajaeurone, kahesaja eurone, aga kaamerasüsteem võib maksma minna 300 kuni 500 eurot," kirjeldab ta. "Võibolla on see tõesti siis mõistlik, kui igal aastal varastatakse ära kaks jalgratast."

Valvatakse ka loomi, sageli lemmikuid. "Et näha, et koer on ilusasti kodus ja olemas, et ei ole üle aia ära jooksnud või mõne teise koeraga kaklema läinud," kirjeldab Tepper. Kariloomigi ei jäeta sellisest tähelepanust ilma. Aktsiaseltsi BK Eesti müügispetsialist Martti Lainela sõnul on maakodudeski kaamerad tavalised. "Pannakse ka suurtesse lautadesse kasvõi lehmade poegimise jälgimiseks," kirjeldab ta. "Samamoodi pannakse [kaameraid] karjamaale, et seal loomi jälgida."

Naaber jälgib naabrit

Kuid kaameraid kasutatakse sellekski, et inimestel silma peal hoida. "Kodukaameratest rääkides [küsitakse kaameraid] pigem vanemate inimeste jälgimiseks," kirjeldab Lainela, et seda soovivad näiteks üksikute vanemate inimeste lähedased.

Kas ettevõtete poole on pöördutud ka täiesti veidrate soovidega? BK Eesti müügispetsialistil küsimuse peale ühtki juhtumit ei meenu. Kui esitada sama küsimus Valvekaamera juhile Arvo Tepperile ning lisada juurde näide prügi naabri aeda viskavatest inimestest, vastab ta: "See prügi värk on lausa igapäevane jutt juba." Ta lisab, et sama tihti tuuakse kaamera paigaldamise ettekäändeks ka kahtlus, et naaber viskab koerale mürgitatud konte. "Naabrite pärast pannakse [kaameraid üles] tegelikult päris palju."