Kaitseväelase, poliitiku ja saatejuhina tuntud Hannes Võrnole jäi see silma ning polnud sugugi meeltmööda.

Hannes Võrno jagas oma sotsiaalmeediakanalis postitust, kus kommenteerib suurt kajastust saanud vabariigi aastapäeva vastuvõtu fotosid, millel Hannes Hanso koos oma naise ja vastsündinud pojaga. Võrno arvab, et presidendi vastuvõtule minek koos lapsega oli kohatu.

"Vägisi surus õukonnameedia voog mu silme ette juubelipeol käinute pildigalerii ja mis ma avastan! Sotssaarlane Hanso on oma naisele lapse ka rüppe sõlminud ja kolmekesi peole tulnud," kirjutab Võrno oma Facebooki leheküljel.

Võrno mõistab, et turvameeskond ei saada lapsega ema ukselt tagasi, kuid paneb olukorda siiski pahaks ning märgib, et ka teistega peaks arvestama. "Üksnes endaga arvestava inimese imik on talle olulisem kõigist ülejäänutest ning seda trendi näeb ja eriti kuuleb igaüks kes kultuuri tarbib," seisab postituses.

"Ma pelgan, et tuleval aastal küünlakuul kui Eesti tähistab Tartu rahu sajandat, jääb ka ERM kitsaks, sest paljud tähelepanujanused, kes saavad kantseleist kutse, tahavad millegi uue ja “nummiga” üllatada...Raudselt tuleb siis kätlema keegi maalt ja hobusega juba sõna otseses mõttes," kirjutab Võrno.

Hanso jagas vabariigi sünnipäevaõhtul vastuvõtust pilti sotsiaalmeedias, kus kirjutas: "Tervitused EV100 vastuvõtult Tartust! Hea pidu on! Johannes Mart on 12 päevasena arvatavasti peo noorim külaline. Presidendi kõne meeldis talle väga, magas täiesti häirimatult!"