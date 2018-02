Šveitsis levitatakse väga kummalist videot, mis peaks inimesi panema mõtlema oma tervisele ja suunama neid harrastama turvaseksi.

Videos on näha, et naine on pandud imeme aiavoolikut, kuid mees peab soole sisse ajama vorsti, kirjutab Mirror.

Ei meenuta kuidagi miskit, mis peaks viitama turvaseksile?!

Videol seisab naine nimega Jasmin akvaariumi ees, kuid peagi põlvitab, et vooliku abil akvaarium veest vabastada. Enne vooliku imema asumist ta nuusutab voolikut, et kas see on ikka värske. Naine asub imema, mida kommenteerib kõrval hääl, et imemine kestab seni, kuni esimene piisk naise suhu jõuab. Siis laseb naine vee kaussi.

Ja reklaami saadab mõte, et mõelda võib ju kõike, kuid ei tohi unustada mõtlemast oma tervisele.

Teises videos ajab mees vorsti soole sisse, mis peaks siis immiteerima kondoomi ja turvaseksi. Mingi hetk saadab seda videot lause, et selleks võib ka kaaslase appi kutsuda. Siin on siis viide kondoomi paigaldamisele, kus soovitatakse vajadusel kasutada oma partneri abi.

Kas sina saad videot vaadates aru, et jutt käib turvaseksist?

Video!