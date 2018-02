Sony World Photography Awards on maailma kõige mitmekesisem fotokonkurss, kuhu esitati 320 000 tööd. Avatud fotode kategoorias valiti 50 parima sekka ka eestlane Maiken Staak. Maiken ütleb, et tema jaoks oli 50 parima hulka saamine suur üllatus. „Üks teine fotograaf ütles mulle, et oma pildiga osaleksin. Viimasel päeval panin selle üles ja järgmisel hetkel unustasin juba ära.” Naise jaoks oli nimetatud fotokonkursil osalemine esmakordne, kuid seda suurem oli üllatus, kui ta sai kirja, et on üks kolmest tunnustatavast eestlasest. „Ma ise ei hooma veel seda, aga siiski on tore, kui tunnustatakse.”

Maiken ei oska veel arvata, kuidas see tema edasist karjääri mõjutab. Ta on lugenud eelmiste aastate võitjate edulugusid ning nende jaoks avas võit palju uksi. „Eks see foto läheb ju üles näitusele Londonis, kust käib läbi palju inimesi,” räägib Maiken, et võimalus uuteks väljakutseteks on olemas.

Kuna konkurssi korraldab digitaalsetele lahendustele suunatud Sony, on Maikeni tunnustamine veelgi tähelepanuväärsem - tema pilt on tehtud filmikaameraga. „Viimasel ajal olen hakanud uuesti filmi peale pildistama. On äge, et nad just selle foto valisid ning vanakooli värki hindasid.”