Varem veebipoena tuntust kogunud Kehapood avas hiljuti Rotermanni kvartalis oma esinduskaupluse. Blogijatele ja ilugurmaanidele suunatud avasündmusel esitleti Kehapoe kultustooteid ja värskeimad brände. Iluõhtut viis läbi bravuuritar Anu Saagim, juuksehooldustoodetest rääkis Kati Toots ja uut WUNDERI nimelist meigibrändi tutvustas jumestuskunstnik Kaia Triisa. Blogija Paljas Porgand jagas oma kogemusi revolutsioonilise LPG-masinaga.

Jumestuskunstnik Kaia Triisa rääkis uhiuuest meigibrändist Wunder, mis üllatab nii kauapüsivate kulmugeelide, kui ka poore kustutava HD Selfie Powderiga. Kuid hittide hitt on kindlasti Hollywoodi staaride suur lemmik, huuli suurendav huuleläige Wunderkiss, mis annab ehmatava tulemuse juba paari minutiga.

Kaia proovis Wunderkiss Lip Plumping Gloss Profesional huulte suurendajat ka oma kaasa, Koit Toome peal ja tagasiside sellele oli vapustav!

Kaia: See huuleläige on küll iga kaunitari must have ilutoode, kes soovib suuremaid ja täidlasemaid huuli. Ja mis kõige olulisem, see ekstreemne ilutoode suurendab sinu huuli kohe, niisutab ja tekitab meeldivalt kerge, õhetava ja külma tunde. Selles tootes kasutatakse kollageeni ja hüaluroonhapet, mis tänu dermaporting-tehnoloogiale imenduvad sügavale huultesse.

