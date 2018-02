Veebruari algul teatas popansambel Respekt, et duo naispool Rita Liiver lahkub perekondlikel põhjustel bändist. Nüüd annab Rita aga teada, et on otsustanud siiski bändi edasi jääda.

Rita ütleb, et tal on küsimusele, miks ta bändi edasi jääb üks lihtne vastus –sõprus. "Meil on olnud nii kurbasid kui rõõmsaid aegu, oleme koos nutnud, naernud ja kakelnud, kuid headus ja sõprus kaalub alati kõik üle," ütleb ta. "Ja mis kõige tähtsam – ausus kaalub kõik üle."

Rita sõnab, et meespoolel Kerdo Mölderil on ees tugev kilp, kuid kui selle alla saab piiluda, näeb, et selle all on väga ilus inimene ja väga ilus hing. "Tilk tilga haaval täitus aastatega meievahelise sõpruse karikas."