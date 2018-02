"Kükid ei puudu minu ühestki treeningust." Miks? "Sest need on lihtsalt nii tõhusad," on Paljas Porgand veendunud.

"Inimene on loodud kükitama, kuid tsivilisatsiooni käigus oleme me selle lihtsa ja naturaalse liigutuse ära unustanud. Kui vaadata väikesi lapsi, siis kükid on osa nende igapäevast. Meie esivanemaid vaadates, oli see osa ka täiskasvanu igapäevast. Kükke oli vaja sooritada istumiseks, asjade üles korjamiseks jne."

"Kükid on ideaalne alakehaharjutus, mis põhiliselt treenib meie reisi, täpsemalt reie nelipealihaseid (esireis) ning tuharalihaseid, samas rakendades töösse ka reie kakspealihased (tagareis) ning alaseljalihased. Küll aga on kükid üks kõige tihedamini valesti sooritatud harjutusi, mis võib lõppeda lihasvalu või lausa vigastusega. Seepärast on väga oluline esmalt treeneri käe all saada selgeks õige tehnika, mille tulemusena stimuleerib see harjutus lihaste kasvu ja toniseerimist üle kogu keha."