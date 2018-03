„Osadele inimestele kindlasti tundub see mõttetu tilulilu ja veiderdamisena, aga minu kogemus näitab vastupidist. Naistel, kellel on reaalsed iluvead ning väsimustunnused, aitavad sellised protseduurid taastada enesekindlust," lausub omanimeliste ilukabinettide omanik Marju Karin.

Ilu- ja täitesüste kasutatakse iluteenuste valdkonnas abivahendina võitluses kortsudega ning näojoonte korrigeerimisel ilma kirurgilise sekkumiseta. Marju Karini sõnul käivad peamiselt ilusüste tegemas naised, kelle keskmine vanus jääb 35 ja 55 vahele. Siiski satub ilukabinettidesse ka mehi – nende suurimaks mureks on väljalangevad juuksed.

Mõeldes ilusüstide peale, tulevad nii mõnelegi silme ette pildid väga valesti läinud süstidest. Marju Karin nendib avameelselt, et muidugi on selline asi võimalik – aga pigem juhtub seda siis, kui usaldada end pimesi oskamatu tegija hoolde. „Hea spetsialist säilitab loomulikkuse ja värskuse,“ kinnitab Karin.

Mõistlik on kõigepealt käia erinevate tegijate juures konsultatsioonil ning seejärel valida enda jaoks sobivaim. Loomulikult tuleb enne süstimist kindlaks teha, ega see pole vastunäidustatud. Ilusüste tuleks vältida näiteks raseduse, imetamise ja neuromuskulaarsete haiguste korral.

Nagu teeb valu igasugune torkamine, on sama lugu ka ilusüstidega. „Huuled on ehk kõige tundlikumad, aga enamik kliente ei pane aja jooksul seda ebamugavust enam tähelegi. Pealegi kestab protseduur ju kõigest paar minutit,“ selgitab Karin.

Käies ühe korra ilusüsti tegemas, peaks ideaalis seda tegema ka edaspidi. „Sama hästi võiks küsida, kas lähete uuesti juuksurisse, maniküüri või hambaarstile. Vastus on jaa! Sest teile meeldib olla hoolitsetud ja värske!“ räägib Marju Karin. Sõltuvalt inimesest ja süstipiirkonnast püsib tulemus neljast kuust kuni kahe aastani.

Mida arvab aga ilusüstil käinud 27-aastane naine?

Naine pole vist kunagi päriselt oma välimusega rahul, nii ka mina. Mitte et oleks midagi suurt viga olnud, aga minu kitsad huuled mulle väga ei meeldinud. Tahaksin lopsakamaid huuli, mitte kriipsukest, millega loodus, mind „õnnistanud“ oli.

Flirtisin ilusüstide ideega mitu aastat. Minu kõige suurem hirm oli see, et äkki läheb ilusüst täiesti aia taha ning ma ei julge enam kodustki välja tulla. Ei taha välja näha nagu mõni pardihuultega näkk, kes paistab 20 eluaasta asemel vähemalt 40. Sõbrannad aga rahustasid – kui minna oskusliku tegija juurde, siis sellist asja ei juhtu.

Loomulikult ei ole ilusüsti tegemine kõige odavam lõbu – vähemalt mitte tudengi jaoks. Kuna nüüdseks olen lõpetanud kooli ja käin täiskohaga tööl, polnud probleem panna paar kuud veidi raha kõrvale, et see kauaoodatud ilusüst ära teha.

Marju Karini valisin ma, sest sõbrannagi on tema klient. Minu suureks üllatuseks sain aja ülikiiresti – olin arvestanud, et vähemalt paar nädalat tuleb ikka järjekorras oodata (registreerisin end SIIN). Enne vastuvõtule tulekut suhtlesin Marjuga otse tema ilukabineti Facebooki chatis – millal süstida, kui palju ja loomulikult hinnaklassi teemal. Marju oli tõeliselt abivalmis ja vastas kiiresti.

Kui saabusin sel teisipäeval Marju Karini ilukabinetti, siis oli närv päris korralikult sees. Marju vahetu ja rõõmsameelne suhtumine leevendas aga pabistamist. Heitsin mugavale lamamistoolile, Marju tegi süsti ära ja valmis ta oligi. Esimene hetk oli veidi valus, aga mitte midagi erilist. Kas see oligi see, mida ma olin viimased aastad kartnud? Hirmul on suured silmas, nentisin ma.

Loomulikult on pärast süstimist huuled veidi paistes ja kartsin, et kõik hakkavad pärima. Läksin pärast protseduuri otse tööle, aga mitte ükski kolleeg ei pannud isegi tähele, et mu huultega on midagi teistmoodi! Nagu Marju ise ütles, õige spetsialisti käe all saad tulemuse, mis on ilus, aga loomulik.

Pean tunnistama, et täitsa alguses oli pisut ebamugav süüa, aga sama päeva õhtuks oli ebamugavus kadunud. Teise päeva alguses huuled kiskusid veidi, aga paistetus hakkas taanduma õige pea.

Juba paistetusperioodil oli minu kardetud pardivälimusest asi ikka väga kaugel! Naudin tõesti seda, et ei pea enam piltide peal huuli prunditama ja saan huulepulka kanda (sest varasemalt sõin ma selle pidevalt kogemata ära).

Mul on kahju, et ilusüstide maine nii halb on. Mina igatahes olen juba välja mõelnud, mida järgmiseks parandama lähen. Kuna olen lapsest saadik lühinägelik olnud, siis kissitamisega on tekkinud kurjusekorts. Nüüd tuleb see ära kaotada ja ma olen oma välimusega rahul!