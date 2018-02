Toomla sõnul pole hetkel valitsuse kukkumist näha ning tõenäoliselt püsib praegune võimuliit järgmise aasta märtsis toimuvate valimisteni. "Valitsusest võiks tahta ära minna IRL, et aasta pärast valitsusvälise erakonnana rohkem hääli saada. Aga see ei pruugi tähendada valituse vahetumist, sest IRL ei tunne mingit tungi moodustada koalitsiooni Reformierakonnaga," räägib Toomla ja lisab, et ka IRLi koalitsioonist lahkumisel jääks Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide vähemusvalitsus tõenäoliselt püsima.

Tuleva aasta märtsis on järgmised riigikogu valimised, kus selgub uue valitsuse koosseis ning määratakse ka ministritoolid. Et Kaja Kallas on huvitatud Reformierakonna nimekirjas peaministriks pürima, on naine vihjamisi ka ise öelnud. Eesti Ekspress sahistab aga, et sotside esinumber võib olla praegune tervishoiuametnik Maris Jesse. Keskerakonnas jätkab tõenäoliselt peaministrikoha püüdmist Jüri Ratas. Vabaerakondlaste esinumber selgub siis, kui valitud on erakonnale uus esimees. Pole välistatud, et selleks valitakse tagasi Artur Talvik. EKREs nähakse peaministripotentsiaali erakonna esimehes Mart Helmes. IRL aga oma tõenäoliseid kandidaate ei avalda – on see Helir-Valdor Seeder, Urmas Reinsalu, Tunne Kelam, Sven Sester või keegi teine, näitab vaid aeg.