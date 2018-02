Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kinnitas 1,4 miljoni euro eraldamise Ülemistele uue kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn katusele vaateratta rajamiseks, vaateratas avatakse tänavu oktoobris.

EAS otsustas toetada 1,4 miljoni euroga rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide toetusmeetmest Super Skyparki vaateratast. Toetusena antav 1,4 miljonit eurot moodustab vaateratta projekti kogumaksumusest 45 protsenti, teatas EAS.

Lisaks rajab ettevõtja omavahenditest veel 6000-ruutmeetrise meelelahutus- ja vabaajakeskuse kogu perele. Selle sisuks on 10 meetrit kõrge ronimislinnak, 360-kraadine 4D kino, teaduskeskus ja batuudikeskus. Vaateratas, mis paigaldatakse hoone katusele, avab Tallinnale vaate 120 meetri kõrguselt.

"Pereatraktsioon loob tegevusvõimalusi tundideks ja motiveerib täiendavaid ööbimisi nii madal- kui kõrghooajal, tuues turismitulu hinnanguliselt 7 miljonit eurot aastas. Lisaks luuakse kokku ligi 80 uut töökohta," ütles EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.

"Soovime muutuda üha populaarsemaks pereturismi sihtkohaks, kuna lastega pered viibivad Eestis kauem. Nad külastavad reeglina pealinna, kuid käivad hea meelega ka Tallinnast kaugemal ning tulevad meelsasti uuesti järgmisi objekte või uusi näitusi avastama," lisas ta.

"Lõpuks saab ka Tallinn endale väärilise atraktsiooni – aasta läbi töötava ilmastikukindla vaateratta, mis tõstab inimese 120 meetri kõrgusele merepinnast ja pakub imelist panoraamvaadet vanalinnale, merele, aga ka Ülemiste järvele ja lennuväljale. Vaateratas on teletorni järel kõrguselt teine vaateplats Tallinnas – seda tänu nutikale asukohale Sossi mäe otsas kaubanduskeskuse T1 katusel. Katusel asuvaid vaaterattaid on maailmas seni vaid viis ja need asuvad kõik Aasias," märkis Super Skyparki eestvedaja Alar Kajari.

Vaateratta ehitamiseks on leping sõlmitud Hollandi tootjaga Mondial, mis on ehitanud aastakümneid vaaterattaid Ameerikasse, Aasiasse, Austraaliasse ja ka Euroopasse – nende kuulsaim vaateratas töötab juba alates aastatuhande vahetusest Pariisis Concorde`i väljakul.

Vaateratta eestvedajatel on ambitsioon jõuda Eesti seni kõige külastatavamate atraktsioonide etteotsa.

Nad soovivad saavutada avamisejärgsel aastal üle 300 000 piletiga külastaja, kellest umbes 15 protsenti oleksid väliskülastajad. Vateratta eeldatav piletihind jääb alla 10 euro. Sõit kestab kuni 12-15 minutit, mille jooksul jõuab teha mitu tiiru. Vaateratas avatakse tänavu oktoobris.

Mullu märtsis otsustas EAS toetada seitset ettevõtet kokku 15 miljoni euro eest pereturismi arendamiseks. Esialgse otsuse kohaselt saavad toetuse Kosmopark Põltsamaal, Meritäht Läänemaal Dirhamis, WOW! Kuressaares, Paks Margareeta Tallinnas, Pilvemets Tallinna loomaaias, vaateratas Ülemistel ning virtuaalreaalsuse keskus Tallinnas Noblessneris. Pereatraktsioonide toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Senine investeerimine pereturismi on Tarmo Mutso sõnul end hästi õigustanud. "Näiteks AHHAA keskus on külastajate arvu poolest Eestis Tallinna Loomaaia järel teisel kohal, suutes olla tugevaks reisimotivatsiooniks," rääkis ta.

"Paljud lätlased on esimest korda Eestisse tulnud just AHHAA keskuse pärast, ERM-i valmimine ja uued hotellid on andnud Tartule lisatõuke ning ööbimiste arv ülikoolilinnas on viimase paari aastaga kolm korda kasvanud, tuues kokkuvõttes meile kõigile tulu," lisas EAS-i turismiarenduskeskuse direktor.

Allikas: BNS

