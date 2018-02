„Soovime oma klientidele olemas olla hoolimata kellaajast, pakkudes neile oma laia valikut toidu- ja tarbekaupu ööpäevaringselt,“ ütles Nummelin. „Tallinnas ja selle vahetus läheduses elab ja töötab tuhandeid inimesi, kelle jaoks oleks just öine aeg kõige mugavam väiksemate või suuremate ostude tegemiseks. Soovime, et ka nemad saaksid oma ostud sooritada sobival ajal ja mõistliku hinnaga.“

Helsingis küündib tavapärane öine külastajate arv üle pooletuhande ja kliendid on selle hästi omaks võtnud. Prisma kogub klientidelt infot ja jälgib prooviperioodil inimeste tagasisidet, et teenuseid inimeste vajadustest lähtuvalt kohandada, lisas Nummelin.

Eesti esimene

Sikupilli Prisma asub Tallinna mitme olulise magistraali ristumispaigas, kuhu pääseb maksimaalselt 15 minutiga igast linnaosast, samuti lähedal asuvatest omavalitsustest nagu Rae, Kiili, Jõelähtme ja Viimsi vald või Maardu linn. Nii on Sikupilli Prismast kuni veerandtunni kaugusel üle 400 000 inimese.

Sikupilli Prisma juhataja Marge Lasnil on hea meel, et just tema pood saab Eestis esimesena pakkuda sellist teenust. Ta kinnitab, et poe töötaja jaoks on öötöö mitmekesine ja ka paremini tasustatud. Samuti on valdav enamus öisel ajal kliente teenindama hakkavast personalist pika öötöö kogemusega.

„Öötöö võimaldab teenida veerandi võrra suuremat tasu ja on mitmekesisem, sest öösel toimub kauba väljapanek, uute väljapanekute tegemine, riiulite ümbertõstmine ning mitmed teised tegevused, mille osakaal päevasel ajal on väiksem. Nüüd lisandub ka kassatöö,“ märkis Lasn. „Paljud ei tea seda, kuid öisel ajal toimub suurtes kauplustes vilgas töö, märtsist lisandub kassade avamisega lihtsalt üks töölõik juurde.“

Esialgu iseteeninduskassasid ööseks ei avata, kuid kui klientide hulk on tulevikus piisav ja huvi olemas, siis ollakse valmis ka iseteeninduskassade avamiseks.

Lasn tõi välja, et Sikupilli Prismas on igal argihommikul enne avamist kell 8.00 ukse taga vähemalt kümmekond inimest, kes soovivad kas päevaks tööle, öövahetuse järel koju või muul põhjusel kaupa osta.

Prisma Peremarket tegutseb Eestis alates aastast 2000. Ketil on Tallinnas, Tartus ja Narvas ühtekokku kaheksa kauplust, mis pakuvad tööd enam kui 700 inimesele.

Rimi ei näe ööpäevaringsel lahtiolekul mõtet

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul pole ka Rimi 24 tundi avatud poe mõtet viimastel aastatel kaalunud, vahendab Delfi.

„Pikemalt jaekaubanduses olijad räägivad, et öisel müügil oli mõtet vaid siis, kui öö läbi sai alkoholi müüa,“ ütleb Bats.

Kukalt paneb Rimi inimesi kratsima Prisma otsus seetõttu, et hetkel on tööturul väga suur teenindajate puudus ning avalikkuse surve on pigem kaupluste avamisaegade lühendamisele. „Heade teenindajate leidmine ka päevaseks ajaks on väga keeruline,“ kommenteerib Bats.