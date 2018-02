Kiusamine on tänapäeva ühiskonnas üha süvenev probleem, mida tuleb peale koolide ette ka näiteks internetis. Roosal päeval keskendutakse sellele, et saada kiusajatest võitu ning teha lõpp tegevusele, mis loob ja julgustab koolikiusamist.

Roosa päev sai alguse 2007. aastal, kui Central Kingsi keskkooli õpilased David Shepherd ja Travis Price nägid, kuidas nende kaasõpilasi kiusati vaid sel põhjusel, et nad kandsid roosasid särke. Noormehed otsustasid oma toetust näidata ning kiusamise vastu võidelda, paludes kõigil järgmisel päeval roosa särgiga kooli tulla.

Kõik saavad roosat päeva tähistada, kandes midagi roosat. Kui sa näed, et kedagi kiusatakse või ahistatakse, aita neid, ning ära lase neil arvata, et nad on oma probleemiga üksi. Roosal päeval seistakse ahistamise ja kiusamise vastu ning eriti keskendutakse vähemusrühmadele ja LGBT-kogukondadele.